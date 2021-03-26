Rozetka намерена создать собственную платежную систему. Она позволит компании оставлять определенный процент внутри. Также такое решение уменьшит стоимость товаров.

Об этом рассказал основатель Rozetka Владислав Чечеткин. Он отметил, что компания давно размышляла над тем, чтобы найти способ снизить стоимость транзакции, чтобы и цена товара была меньше.

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Мы создаем платежную систему. Наша цель – чтобы вам было удобнее – в один клик – оплачивать заказ, как, например, оплачивают в Amazon. Чтобы это для вас было дешевле,

– сказал Чечеткин.

Он добавил, что сейчас компания ожидает выдачу лицензии, позволяющей провести такую ​​операцию.

Запуск собственной платежной системы позволит Rozetks оставлять процент комиссии внутри компании. Комиссия по каждой карточной операции для Rozetka составляет примерно 2%. Ее распределяют между банком, картой, с которой расплачивается покупатель, и владельцем POS-терминала в магазине.

"За аренду 90 магазинов Rozetka, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию", – отметил Владислав Чечеткин.

Как это работает в Amazon

Источник: MC.today

В компании платежная система называется Amazon Payments.

Функции системы Amazon Payments

Можно использовать сохранены на сайте данные банковских карт для оплаты.

Оплачивать можно не только товары, но и услуги других поставщиков.

Клиенты могут оплатить счет за телефон, коммуналку или купить подписку на сервис.

Можно оформить автоматическую оплату для сайтов с подпиской и других счетов.

Также есть возможность переводить друг другу деньги.

Справка. Услуги посредника не бесплатные. Фиксированный размер комиссии, поступающей Amazon – 2,9% от общей суммы сделки и 33 цента от каждого из покупок, которая является дороже 10 долларов.