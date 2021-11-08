На сайте с доменной регистрацией в Узбекистане в разделе "Город" указаны Ташкент, Бухара, Самарканд, Наманган и Фергана. В столице страны работают две точки выдачи, а также размещается местный офис.
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Деятельность Rozetka в Узбекистане
Согласно информации узбекских СМИ, сайт интернет-магазина Rozetka у них был зарегистрирован еще в мае 2021 года. В июне компания зарегистрировала в стране свой логотип и товарный знак "РОЗЕТКА ЛИМИТЕД".
В разделе "Каталог товаров", в отличие от украинского сайта, не так много категорий. В частности, казахское представительство пока что не реализует:
- одежду, обувь, украшения;
- алкогольные напитки;
- зоотовары и прочее.
В настоящее время жители Узбекистана могут приобрести в Rozetka преимущественно только технику. Вместе с тем в компании настаивают, что в ближайшее время выбор будет таким же, как в Украине.
На сайте магазина отмечается, что доставка товаров курьером по Ташкенту бесплатная. Заказ можно сделать без предоплаты.
Как выглядит сайт Rozetka в Узбекистане / Скриншот rozetka.uz
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что крупнейший онлайн-ритейлер Украины хочет выкупить казахская компания Kaspi.kz. В комментарии 24 каналу представители Rozetka сообщили, что никаких переговоров по продаже не ведут.