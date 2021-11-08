На сайте с доменной регистрацией в Узбекистане в разделе "Город" указаны Ташкент, Бухара, Самарканд, Наманган и Фергана. В столице страны работают две точки выдачи , а также размещается местный офис.

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Деятельность Rozetka в Узбекистане

Согласно информации узбекских СМИ , сайт интернет-магазина Rozetka у них был зарегистрирован еще в мае 2021 года. В июне компания зарегистрировала в стране свой логотип и товарный знак "РОЗЕТКА ЛИМИТЕД".

В разделе "Каталог товаров", в отличие от украинского сайта, не так много категорий. В частности, казахское представительство пока что не реализует :

одежду, обувь, украшения;

алкогольные напитки;

зоотовары и прочее.

В настоящее время жители Узбекистана могут приобрести в Rozetka преимущественно только технику . Вместе с тем в компании настаивают, что в ближайшее время выбор будет таким же, как в Украине.

На сайте магазина отмечается, что доставка товаров курьером по Ташкенту бесплатная. Заказ можно сделать без предоплаты.

Как выглядит сайт Rozetka в Узбекистане / Скриншот rozetka.uz