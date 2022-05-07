Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене

Крупнейший онлайн ритейлер Украины Rozetka возобновляет работу магазинов и точек выдачи на деоккупированных территориях Киевщины. Ранее магазин компании был открыт в Ирпене, а 6 мая заработала точка в Буче.

Ритейлер отмечает, что вскоре на витринах появятся товары первой необходимости – еда, медикаменты, детские товары, товары для животных, косметические и гигиенические средства. 24 канал передает детали.

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Rozetka возобновляет работу в деоккупированных населенных пунктах Киевской области

Сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин рассказал, что возобновление работы магазинов компании в Буче и Ирпене – это символ большого желания украинцев возрождать жизнь.

Наши магазины были разграблены российскими военными, в некоторых они буквально жили. Во что превратились эти помещения сложно описать. Однако мы все восстановим и сделаем еще лучше,

– подчеркнул предприниматель.

Чечеткин рассказал щемящую историю, как клиент компании из Ирпеня пришел в восстановленный магазин и отдал работникам генератор и серебристые куртки. Мужчина рассказал, что увидел, как россияне грабили точку и рискуя собственной жизнью, забрал у них эти товары, спрятал у себя, после чего решил отдать законным владельцам.

К слову, на начало мая Rozetka уже возобновила работу 180 точек выдачи товаров в 55 украинских городах. В относительно привычный режим работы вернулась значительная часть точек онлайн-ритейла в Центре, Севере и на Востоке Украины. В частности, сейчас некоторые точки компании полноценно работают в таких населенных пунктах:

Киеве;

Чернигове;

Черкассах;

Николаеве;

Суммах;

Днепре;

Запорожье;

Кременчуге;

Кривом Роге.

Вместе с тем, стабильно работают все точки Rozetka в западных регионах Украины:

Львове;

Луцке;

Ровно;

Ивано-Франковске;

Ужгороде;

Черновцах;

Владимир-Волынском и т.д.

Бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны

Немецкая компания Henkel, занимающаяся производством строительных смесей, решила возобновить работу двух своих заводов в Украине – во Львовской области и на Киевщине. Два других завода компании пока не работают, поскольку расположены на временно оккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей.

"Ашан Украина" тем временем пытается не прекращать работу даже в самых горячих точках. Генеральный директор компании Виктория Луценко рассказала, что сложнее всего сейчас работать в Харькове.

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