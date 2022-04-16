Ровенский завод переименовал пиво "Жигулевское"

Отныне пиво "Жигулевское" будет иметь новое название. По итогам интернет-голосования, Ровенский пивоваренный завод решил сменить ее на "Венское".

Как отметил директор завода Марьян Года, именно такое название этого вида пива было историческим. Впрочем, в 1930-х годах советская власть сменила ее на "Жигулевское".

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Популярные варианты

О конкурсе по избранию нового названия пива объявили в середине марта. В нем приняли участие около 16 тысяч пользователей.

Отмечается, что также популярными вариантами, которые предлагали пользователи, были:

"украинское";

"казацкое";

"родное украинское";

"байрактар";

"100% бандеровское";

"бандеровское смузи".

Историческая справедливость

По итогам голосования, конкурсная комиссия обнародовала победный вариант. Им стало историческое название пива – "Венское".

"Решили возродить историческую справедливость. Именно такое название имело пиво, рецепт которого принадлежит австрийскому пивовару Альфреду фон Вакано", – отметил директор пивзавода.

Напомним, крупнейшие производители пива в Чехии остановили поставки своей продукции в страну-агрессора. Так они поддержали Украину в войне, которую развязала Россия.

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