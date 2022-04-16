Ровенский завод переименовал пиво "Жигулевское"
Источник:ZAXID.NET
Отныне пиво "Жигулевское" будет иметь новое название. По итогам интернет-голосования, Ровенский пивоваренный завод решил сменить ее на "Венское".
Как отметил директор завода Марьян Года, именно такое название этого вида пива было историческим. Впрочем, в 1930-х годах советская власть сменила ее на "Жигулевское".
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Популярные варианты
О конкурсе по избранию нового названия пива объявили в середине марта. В нем приняли участие около 16 тысяч пользователей.
Отмечается, что также популярными вариантами, которые предлагали пользователи, были:
- "украинское";
- "казацкое";
- "родное украинское";
- "байрактар";
- "100% бандеровское";
- "бандеровское смузи".
Историческая справедливость
По итогам голосования, конкурсная комиссия обнародовала победный вариант. Им стало историческое название пива – "Венское".
"Решили возродить историческую справедливость. Именно такое название имело пиво, рецепт которого принадлежит австрийскому пивовару Альфреду фон Вакано", – отметил директор пивзавода.
Напомним, крупнейшие производители пива в Чехии остановили поставки своей продукции в страну-агрессора. Так они поддержали Украину в войне, которую развязала Россия.
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