На английском компания будет называться International Reserve Bank, или же сокращенно IR Bank. Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо банка, которое было направлено контрагентам компании.

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Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями,

– говорится в письме "Сбербанка", направленном в адрес других украинских банков.

Почему "Сбербанк" сменил название

В январе 2016 года "Ощадбанк" заявил, что "Сбербанк России" использует торговую марку "Сбербанк" незаконно. Там пожаловались, что это может запутать клиентов.

В то же время российская компания подала иск в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и "Государственный сберегательный банк Украины".

Судебное дело рассматривали более 5 лет, впрочем, российский "Сбербанк" все же проиграл "Ощадбанку".

Дочерняя компания российского "Сбербанка" в Украине должна была сменить название до 11 августа 2022 года.