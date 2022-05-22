Реакция руководства компании на войну против Украины

Издание со ссылкой на два анонимных источника отмечает, что в компании сразу после объявления Путиным войны Украине созвали совещание для топ-менеджеров, которые собрались в штаб-квартире авиакомпании.

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Во время него в официальной части они обсуждали бюджет перевозчика, не упоминая о войне или каких-либо рисках, которые она может создать.

По словам одного из собеседников Bloomberg, в кулуарах некоторые руководители "Аэрофлота" не нашли ничего, кроме бранных слов, чтобы описать перспективы авиакомпании.

В статье отмечается, что за последние 20 лет компании удалось превратить себя из отпрыска коммунистической эпохи в отмеченного наградами международного перевозчика, который руководит одним из самых молодых флотов в мире. Но теперь "Аэрофлоту" предстоит будущее, похожее на его советское прошлое: из-за санкций самолеты Boeing Co. и Airbus SE отрезаны от запчастей и обслуживания.

В пресс-службе "Аэрофлота" не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать заседание правления или перспективы компании.

Влияние санкций на российскую компанию

По оценкам экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. А заменить продукцию Boeing и Airbus на российские самолеты как минимум в ближайшее время не удастся.

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Также подчеркивается, что из-за санкций "Аэрофлот" не только потерял доступ к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко снизить карту перелетов.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину "Аэрофлот" выполнял полеты в 56 стран, а к середине мая летал лишь в 13. Пассажиропоток авиакомпании также резко упал.