Российская фитнес-индустрия исчезает: из-за санкций нет оборудования, а клиентам нечем платить

Владельцы фитнес-клубов в России начали жаловаться. На фоне санкций рынок ожидает дефицит оборудования и комплектующих, а уровень платежеспособности населения резко падает.

Российская фитнес-индустрия уже наблюдает остановку продаж новых клубных карт. Об этом предприниматели отрасли из страны-террориста рассказали РосСМИ, 24 канал передает детали.

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Фитнес-рынок России может потерпеть полный крах

Совокупная выручка российского рынка фитнеса за 1 квартал 2022 года в среднем выросла на 328,3 миллиона рублей (4,9%) против аналогичного периода прошлого года. Посещаемость фитнес-клубов в России за этот период выросла на 6,4%, а продажа клубных карт – на 5,2%. Такие данные озвучила глава российского Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

При этом посещаемость уменьшилась на 12,8%, а продажа клубных карт – на 11,4%, если сравнивать с 1 кварталом 2019 года. Это означает, что реализация фитнес-услуг в России никак не вернулась к уровню допандемийных показателей.

Очевидно, что в 1 квартале 2022 года отрасль находилась в падении, кроме незначительного количества крупных игроков (около 12% внутреннего рынка), которым немного удалось подойти к положительным показателям 2019 года,

– подчеркнула Силина.

Между тем директор по развитию франчайзинга X-Fit в России Ирина Троская отметила, что в январе этого года поток клиентов в московских клубах был ниже по сравнению с докризисным периодом всего на 5 – 10% (в регионах проседание достигало 45%).

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Но ситуация кардинально изменилась в конце февраля – начале марта, с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Рынок, который с середины февраля входил в самый доходный период, столкнулся с рядом проблем: потребители в основном сосредоточились на приобретении товаров первой необходимости, большинство корпоративных программ по продаже прекратились, поскольку иностранные компании начали выходить с рынка, а из-за блокирования ряда интернет-ресурсов отрасль потеряла важный маркетинговый инструмент для продвижения,

– жалуются владельцы российского фитнес-бизнеса.

К слову, на России начались массовые запросы на возврат денег за уже приобретенные клубные карты и отказ от продолжения членства из-за неплатежеспособности. Оба показателя, отмечают российские представители отрасли, достигают почти 50%, и это, прежде всего, из-за значительной потери корпоративных контрактов.

Кроме того, компаниям из Европы запретили поставку товаров в Россию, поэтому ожидается дефицит зарубежного оборудования (тренажеров) и комплектующих для их обслуживания. Если ограничения продлятся, российский фитнес-рынок может вообще исчезнуть, заявляют его представители.

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