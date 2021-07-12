Компания российской эмигрантки работает в тандеме с государственными программами тропических стран по предоставлению вида на жительство или гражданства за инвестиции.

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Мне хватило ума понять, что 200 долларов в биткойнt когда-то будут стоить 100 тысяч долларов. Но я не думаю, что страна должна получить 40% от этой суммы,

– отмечает Екатерина Ананина.

История российской бизнес-эмигрантки

Она родилась и выросла в Челябинске, городе в центральной части России, расположенном недалеко от границы с Казахстаном, и в 2016 году переехала в США, получив Green-card, благодаря своему статусу одной из лучших яхтсменок мира . Еще пять с половиной лет назад она вообще не говорила по-английски, но сейчас мало кто может в это поверить.

Екатерина Ананина в прошлом успешная спортсменка мирового уровня / Фото VKFaces

Привлекательность криптовалюта для Екатерины Ананиной стала очевидной, когда она увидела, как курс российской валюты упал на 50% за два месяца, которые она прожила в Испании, выступая за сборную России по парусному спорту в начале 2015 года.

Однако россиянка была очень разочарована тем, что многие из ее знакомых, которые заработали состояние на криптовалюте, были вынуждены платить огромные налоги. И они активно искали способы избежать потери заработанных на криптовалютах средств.

Именно это побудило 26-летнюю бизнес-вумен создать собственную компанию, которая помогает криптобагачам избегать уплаты налогов

Как работает бизнес российской эмигрантки

Ежегодно компания Екатерина Ананиной Plan B Passport помогает сотням людей из таких стран, как США, Великобритания, Австралия и Канада, получить второй паспорт в одной из семи стран: Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Вануату, Гренада, Сент-Люсия и Португалия. Компания работает в тандеме с правительственными программами по предоставлению вида на жительство или гражданства за инвестиции.

Это привлекательный способ привлечения иностранных инвестиций, особенно активен в странах с небольшим количеством природных ресурсов. В Сент-Люсии можно получить гражданство осуществив пожертвование в размере более 100 тысяч долларов, вложив 250 тысяч в государственные облигации или 300 тысяч долларов в недвижимость,

– говорит Эрнест Маре, юрист по международному праву международной юридической фирмы Andersen

Какое гражданство пользуется спросом

Средний чек клиентов Екатерина Ананиной составляет от 130 до 180 000 долларов

По сути, это пожертвование в фонд устойчивого роста страны. Клиенты делают пожертвования в размере 100 тысяч или 150 тысяч долларов, плюс некоторые сборы за юридическую экспертизу, государственные пошлины, а также 20 тысяч долларов на оплату моих юридических услуг,

– говорит русская эмигрантка.

Рекламный плакат фирмы россиянки / Фото Planbpassport

Как правило, семьи выбирают Сент-Китс, в то время, как Сент-Люсия – самая популярная программа для одиноких заявителей, потому что это одно из самых дешевых направлений и там довольно быстро рассматриваются заявки.

Спрос на услуги Екатерины Ананиной стабильно высокий

По словам российской эмигрантки сейчас ее бизнес успешен как никогда. При этом единственным маркетинговым каналом, который она использует – это соцсеть Twitter

Я буквально не трачу ни копейки, но консультационные звонки у меня расписаны на три недели вперед,

– говорит бывшая яхтсменка из России.

Американские налоги на криптовалюту помогают бизнесу россиянки

В США Налоговое управление рассматривает виртуальную валюту, к которой относятся биткоины, а также другие криптовалюты, как собственность . Это означает, что биткоины облагаются налогом так же как акции или недвижимость. Например, налогоплательщик, который приобрел один биткойн за 10 тысяч долларов и продал его за 50 тысяч долларов, должен заплатить налог на доход с 40 тысяч долларов.

Смотрите видео россиянки об оффшорах:

Наличие второго паспорта, кроме американского не решает все проблемы, поэтому многие из клиентов Екатерины Ананиной планируют в конце отказаться от гражданства США.

С технической точки зрения бизнес россиянки законный

Хотя с юридической точки зрения бизнес российской эмигрантки является абсолютным законным, ведь по сути является предоставлением юридических услуг, она постоянно находится под пристальным контролем правоохранительных органов США. Доказать, что она помогает уклоняться от уплаты налогов крайне сложно, ведь официально она только консультирует и оказывает содействие в инвестиционной деятельности лицам за пределами США.

Правоохранители в США постоянно "прессуют" Екатерину Ананину

Каждый раз, когда я пересекаю границу, меня задерживают в аэропорту на три часа. Они задают мне кучу вопросов, и каждый предмет багажа проходит максимально тщательный осмотр. Они буквально выворачивают мои носки наизнанку,

– утверждает Екатерина Ананина.

Бизнес россиянки не нравится правоохранителям США / Фото Twitter