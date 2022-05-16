В Минпромторге России заявили, что активы Renault перешли в государственную собственность.

Важно Renault ищет, как избавиться от доли в российском "АвтоВАЗе"

Так, 67,69% акций концерна "АвтоВАЗ", которыми владела группа Renault, перейдут Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а 100% акций "Рено Россия" – правительству Москвы. Оставшиеся акции "АвтоВАЗа" сохранит госкорпорация "Ростех".

В то же время, Renault сможет выкупить свою долю в АвтоВАЗе в течение следующих шести лет. В министерстве добавили, что АвтоВАЗ будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах.

Россияне хотят снова выпускать "Москвича"

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич". Он объявил, что власти города решили возобновить производство легковых автомобилей на московском заводе Renault, а также сохранить большую часть коллектива предприятия.

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.

– заявил мэр Москвы.

Заметим, что Renault – один из последних автопроизводителей, покинувших рынок агрессора. Произошло это только после общественного давления. Для Renault Россия была самым большим рынком после собственного французского. Поэтому было очень важно, чтобы компания прекратила бизнес на крови, поскольку ее деятельность финансировала войну России против Украины.

Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны с Украиной

С начала полномасштабного вторжения России в Украину рынок страны-агрессора покинули многие мировые компании. Одни из первых ушли из России автомобильные компании. Среди них:

немецкие автомобильные компании Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,

японские – Honda, Nissan, Infinity,

американские – General Motors, Ford и Harley-Davidson,

итальянские – Ferrari, Lamborghini и Iveco Group,

шведские – Volvo Group и Scania,

британские – Jaguar Land Rover и Rolls-Royce присоединились к своим коллегам, собрали свои вещи и уехали из России.

Ну и напоследок Корейский Hyundai тоже покидает рынок России. Теперь они могут забыть о своем любимом и бюджетном Solaris.