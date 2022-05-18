Похищение воздушных судов и 11 реактивных двигателей официальными российскими властями вызвало то, что AerCap по результатам первого квартала отчиталась о чистом убытке в 2 миллиарда долларов вместо 500 миллионов долларов прогнозируемой прибыли.

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Руководство компании не расстраивается

Несмотря на значительное ухудшение финансовых показателей в результате захвата имущества Россией, руководство AerCap заявило, что квартал для них в целом был хорошим, и ситуация в дальнейшем улучшится, ведь фиксируется возобновление глобального спроса на перелеты после пандемии COVID-19.

Учитывая негативное влияние России, это был сильный базовый квартал для компании. Во всех наших бизнес-направлениях мы наблюдаем улучшение спроса, увеличение использования наших активов и улучшение финансовой состоятельности наших клиентов,

– заявил СЕО AerCap Holdings Энгус Келли в комментарии аналитикам.

Инвесторы, похоже, поддержали прогнозы руководства, ведь после оглашения отчета компании за первый квартал акции дублинской AerCap на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 6%.

Страховые иски компании

К слову, компания успела забрать из России 22 самолета и 3 двигателя, прежде чем страна-агрессор захватила себе чужие активы. AerCap подала страховые иски с целью вернуть остальное утраченное, впрочем, некоторые из них касаются непосредственно российских страховых компаний.

Руководство крупнейшего в мире лизингодателя отметило, что сроки и суммы любых возмещений в сложившейся ситуации остаются неопределенными. Добавим, что AerCap в общем владеет 1624 самолетами, что является гораздо большим количеством воздушных судов, чем эксплуатирует или владеет любая другая отдельная авиакомпания.

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Пытаться вернуть самолеты из России нет смысла

Потерянные из-за России самолеты составляли менее 5% всех активов AerCap, которые компания увеличила во время пандемии, приобретя своего прямого конкурента – лизингодателя GECAS у General Electric.

Управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия отмечает, что AerCap может легко преодолеть финансовые сложности, вызванные потерей в России самолетов. Впрочем, даже если война закончится и санкции для страны-агрессора будут отменены, воздушные суда уже потеряли эксплуатационные сертификаты в глазах западных авиационных регуляторов.

Сейчас очень мало смысла даже пытаться вернуть эти самолеты,

– заверил Абулафия.

Россия ворует чужие самолеты

По данным аналитической компании Cirium, по состоянию на 24 февраля российские авиаперевозчики эксплуатировали 861 коммерческий самолет. Чуть больше 50% от этого количества с общей рыночной стоимостью около 9,2 миллиарда долларов принадлежат нероссийским лизинговым компаниям.

В марте международным лизингодателям удалось вернуть 79 самолетов из России, впрочем, впоследствии страна-агрессор заявила, что "национализирует" сотни оставшихся на ее территории.

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