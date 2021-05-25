Москва угрожает Google: требуют, чтобы компания удалила ссылки на некоторые сайты

Российские регуляторы связи угрожают Google замедлением функционирования. Это может случиться, если компания не удалит ссылки на запрещенные сайты.

В России заявили, что Google якобы не удаляет из поисковой выдачи 20 – 30% ссылок на запрещенный контент. Компании поставили ультиматут – если не отфильтрует содержание 25 мая, то трафик всех служб Google в России замедлят.

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"Google не полностью выполняет свое обязательство удалять ссылки на интернет-ресурсы с информацией, запрещенной в нашей стране", – заявил представитель Роскомнадзора.

О каких запрещенных сайтах говорится

, что в декабре Google оштрафовали на 3 миллиона рублей, а это 41 ты сяча долларов.

Роскомнадзор перечислил такой контент:

веб-сайты террористических и экстремистских организаций;

сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

интернет-магазины, продающие наркотики.

Однако только это ли требуют заблокировать – неизвестно. Стоит напомнить, что Моска последнее время угрожает Google штрафами и замедлением за распространение контента, связанного с политическими протестами. В частности из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.