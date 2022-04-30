Инсталляция появилась неподалеку от Невского проспекта утром 27 апреля, однако в ночь на 29 апреля группа лиц повредила "артобъект", после чего его убрали. Об инциденте сообщили в росСМИ, а по сети начали распространяться эпические видео, как парень с ноги выбивает одну из букв, передает 24 канал.

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ZAMEŠTIM не заместили

Сообщается, что полиция Санкт-Петербурга задержала четырех человек после того, как в центре города была повреждена инсталляция ZAMEŠTIM. Она была составлена из первых букв названий иностранных компаний, вышедших с рынка страны-агрессора.

Прохожим, похоже, не понравилась идея российского импортозамещения или сама инсталляция, так что один из молодых людей ударил букву "Š" с ноги, после чего она завалилась. Впоследствии "скульптуру" полностью убрали.

Мужчина разрушает инсталляцию ZAMEŠTIM в Санкт-Петербурге: смотрите видео

К слову, в РосСМИ сообщают, что после инцидента двум парням и двум девушкам в возрасте от 21 до 29 лет предъявлены обвинения в мелком хулиганстве. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении их и к уголовной ответственности. По данным российских правоохранителей, лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

Разрушение инсталляции и задержанные: смотрите видео

Что известно о скандальной инсталляции ZAMEŠTIM в Санкт-Петербурге

27 апреля в центре Санкт-Петербурга установили инсталляцию ZAMEŠTIM. Надпись близ Невского проспекта была длиной 8 метров.

Конструкцию собрали с первых букв 8 международных брендов, решивших выйти с российского рынка на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, а именно: Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay.

Таким образом, "художники" попытались показать, что санкции Запада якобы никоим образом не повлияли на привычную жизнь россиян, и все блага цивилизации можно заменить внутренним производством.

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