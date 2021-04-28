В России Федеральная антимонопольная служба вынесла решение о том, что Apple должна заплатить государству 12 миллионов долларов. Компанию обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке.

В то же время в Apple с этим совершенно не согласны. В компании выразили свою позицию.

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Кто пожаловался на Apple

Заявление с жалобой подала российская компания "Лаборатория Касперского". Известно, что рассмотрение дела завершилось еще в августе 2020 года, но по неизвестным причинам оштрафовали именно сейчас.

Справка. "Лаборатория Касперского" – группа компаний, специализирующаяся на разработке программного обеспечения.

Вообще дело против Apple открыли еще в 2019 году. Компанию обвиняли в том, что она нарушила закон России о защите конкуренции.

"Лаборатория Касперского" заверила, что Apple отклонила их приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids в свою пользу. Apple якобы хотела выпустить свое фирменное расширение Screen Time.

Несмотря на это, служба вынесла решение о злоупотреблении Apple своим доминирующим положением на рынке.

К теме! В начале апреля в России трижды за день оштрафовали компанию Twitter. Общая сумма составила около 9 миллионов рублей. Причину узнавайте по ссылке .

В Apple не согласны

Компания, которую оштрафовали, уже выразила свою позицию.

Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службы России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке,

– процитировали Apple российские СМИ.

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