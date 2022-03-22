В ответ Россия решила создать свой аналог. Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервис" хочет зарегистрировать товарный знак "ИДЕЯ". Соответственно, заявку уже подали в Роспатент.

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Мало того, что название похоже по звучанию к IKEA , логотип полностью скопирован с оригинальной компании.



Логотип аналога IKEA в России / Фото "Люксорта-Сервис"

По словам директора "Люксорта-Сервис" Константина Кукоева, его компания пострадала из-за выхода IKEA с российского рынка, поскольку создавала проекты под ее мебель. Ранее мужчина подал в суд на IKEA из-за ее выхода с рынка.

Меня очень расстроило закрытие магазинов IKEA, поэтому я подал на них в суд. В этот период как раз мелькал мем о том, что McDonald's в России – это теперь "Дядя Ваня", а IKEA – "Идея". Соответственно, я подумал, что выиграю деньги и пущу их на создание и открытие магазинов "Идея", чтобы в России был аналог IKEA,

– заявил Кукоев.

Напомним, что ранее в России составили список компаний, которые могут национализироваться . В него вошла IKEA.