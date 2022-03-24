AZUR air отправил сотрудников в простой

В настоящее время точное количество сотрудников, которых отправила авиакомпания в простой неизвестно. В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада и за ним сохраняется рабочее место.

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AZUR air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется в прежний режим работы,
– отметил представитель AZUR air.

Что известно о AZUR air


Azur Air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания. Она базируется в московском аэропорту Внуково и выполняет рейсы для туроператора Anex Tour, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Под этим брендом компания заработала с декабря 2014 года.

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