AZUR air отправил сотрудников в простой
В настоящее время точное количество сотрудников, которых отправила авиакомпания в простой неизвестно. В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада и за ним сохраняется рабочее место.
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AZUR air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется в прежний режим работы,
– отметил представитель AZUR air.
Что известно о AZUR air
Azur Air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания. Она базируется в московском аэропорту Внуково и выполняет рейсы для туроператора Anex Tour, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Под этим брендом компания заработала с декабря 2014 года.
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