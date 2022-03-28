В России 23% бизнеса сокращает штат, а 16% – зарплату работникам
Источник:Интерфакс
В России у большинства малого и среднего бизнеса упали объемы продаж, и только 16% предпринимателей не заметили изменений с начала войны России на территории Украины. Такие результаты опроса предоставил аналитический центр НАФИ.
Результаты опроса НАФИ
Как снизились объемы продаж
- 54% предпринимателей отметили, что объем продаж в их компаниях снизился.
- 65% представителей микробизнеса заметили понижение объемов продаж.
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Это привело к необходимости сокращать текущие расходы – на это пошли 83% компаний,
– говорится в сообщении.
Как бизнес в России сокращает расходы:
- 37% компаний сокращают расходы на IT, рекламу и маркетинг – самая распространенная мера,
- 23% – сокращают штат,
- 16% – зарплату,
- 16% – полный или частичный отказ от аренды офиса,
- 15% – перевод сотрудников на удаленный формат работы.
Не заметили изменений
В результатах опроса отмечено, что только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые отразились бы на их бизнесе.
- Представители среднего бизнеса чаще всего говорят об отсутствии изменений (37%).
- Компании, которые работают на рынке больше 10 лет (22%).
Что происходит с российской экономикой
Многие товары и услуги в России подорожали более чем на 30%. Что касается уровня инфляции, то он достиг пиковых характеристик 1998 года, а курс рубля обесценился до исторических минимумов. Следовательно, жить россиянам в своей стране становится дорого, уже не говоря о дефиците некоторых товаров.
- Больше всего подорожали фрукты и овощи – на 42,7%.
- Труднее всего найти сахар – 84,5% опрошенных выбрали этот пункт.
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Падение российского рубля
Российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля 2022, когда Путин заговорил о признании "независимости" так называемых псевдореспублик. Из-за столь стремительного падения нацвалюты Центробанк запретил ввозить доллары и евро в страну и снимать валюту со счетов.
Для того, чтобы как-то укрепить упавший до всех возможных минимумов российский рубль, Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца марта перевести расчет за газ в рубли. Однако министры энергетики G7 отказали агрессору в такой просьбе.
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Возможен дефолт
Практически все рейтинговые агентства прогнозируют, что дефолт для России – неизбежен и вопрос только в том – когда именно он состоится. Ранее они прогнозировали, что дефолт возможен 15 апреля, если Россия не расплатится с долгами 16 марта, однако страна все же произвела выплаты.Напомним, что Россия уже объявляла технический дефолт в 1998 году.
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