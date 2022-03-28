Результаты опроса НАФИ

Как снизились объемы продаж

54% предпринимателей отметили, что объем продаж в их компаниях снизился.

65% представителей микробизнеса заметили понижение объемов продаж.

Примечательно Уже около 100 тысяч россиян остались без работы и находятся "в простое"

Это привело к необходимости сокращать текущие расходы – на это пошли 83% компаний,

– говорится в сообщении.

Как бизнес в России сокращает расходы:

37% компаний сокращают расходы на IT, рекламу и маркетинг – самая распространенная мера,

23% – сокращают штат,

16% – зарплату,

16% – полный или частичный отказ от аренды офиса,

15% – перевод сотрудников на удаленный формат работы.

Обратите внимание! В России 95,9 тысячи граждан остались без работы из-за санкций.

Не заметили изменений

В результатах опроса отмечено, что только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые отразились бы на их бизнесе.

Представители среднего бизнеса чаще всего говорят об отсутствии изменений (37%).

Компании, которые работают на рынке больше 10 лет (22%).

Справка. Опрос проведен в марте, опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики. Респондентами выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.

Что происходит с российской экономикой

Многие товары и услуги в России подорожали более чем на 30%. Что касается уровня инфляции, то он достиг пиковых характеристик 1998 года, а курс рубля обесценился до исторических минимумов. Следовательно, жить россиянам в своей стране становится дорого, уже не говоря о дефиците некоторых товаров.

Больше всего подорожали фрукты и овощи – на 42,7%.

фрукты и овощи – на 42,7%. Труднее всего найти сахар – 84,5% опрошенных выбрали этот пункт.

Интересно В России резко выросло в цене почти все: от гречки до электроники

Стоит посмотреть – в России продолжают биться за сахар: смотрите видео

Падение российского рубля

Российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля 2022, когда Путин заговорил о признании "независимости" так называемых псевдореспублик. Из-за столь стремительного падения нацвалюты Центробанк запретил ввозить доллары и евро в страну и снимать валюту со счетов.

Для того, чтобы как-то укрепить упавший до всех возможных минимумов российский рубль, Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца марта перевести расчет за газ в рубли. Однако министры энергетики G7 отказали агрессору в такой просьбе.

Больше об этом Страны G7 отказали России платить за газ рублями

Возможен дефолт

Практически все рейтинговые агентства прогнозируют, что дефолт для России – неизбежен и вопрос только в том – когда именно он состоится. Ранее они прогнозировали, что дефолт возможен 15 апреля, если Россия не расплатится с долгами 16 марта, однако страна все же произвела выплаты.

Напомним, что Россия уже объявляла технический дефолт в 1998 году.

Больше о дефолте в России в стриме ведущих 24 канала Соляр и Овдиенко: смотрите видео