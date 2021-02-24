Roshen планирует увеличить капитал на 1 миллиард гривен: это может произойти уже в марте
Кондитерская фабрика Roshen планирует разместить дополнительные акции – этим увеличат размер уставного капитала на 1 миллиард гривен.
Источник:Інтерфакс-Україна
Информация стала известной через систему Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Благодаря дополнительным акциям капитал могут увеличить в 3 раза – до 1,5 миллиардов гривен.
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Вопрос об увеличении уставного капитала компания рассмотрит на внеочередном собрании акционеров. Они запланированы уже на 11 марта 2021 года.
Если на собрании примут положительное решение – компания выпустит 4 миллиарда простых именных дополнительных акций существующего номинала 0,25 гривен. Общая номинальная стоимость – 1 миллиард гривен.
Что известно о Roshen
Корпорация Roshen входит в 30 крупнейших кондитерских производителей в мире. В корпорацию входят:
- Киевская кондитерская фабрика;
- Кременчугская кондитерская фабрика;
- 2 Винницкие кондитерские фабрики;
- Винницкий молочный завод;
- бисквитный комплекс в Борисполе Киевской;
- Клайпедская кондитерская фабрика в Литве;
- фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии;
- производство Липецкой фабрики в России остановили 1 апреля 2017.
Компания производит 450 тысяч тонн продукции в год.
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