Кондитерская фабрика Roshen планирует разместить дополнительные акции – этим увеличат размер уставного капитала на 1 миллиард гривен.

Информация стала известной через систему Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Благодаря дополнительным акциям капитал могут увеличить в 3 раза – до 1,5 миллиардов гривен.

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Вопрос об увеличении уставного капитала компания рассмотрит на внеочередном собрании акционеров. Они запланированы уже на 11 марта 2021 года.

Если на собрании примут положительное решение – компания выпустит 4 миллиарда простых именных дополнительных акций существующего номинала 0,25 гривен. Общая номинальная стоимость – 1 миллиард гривен.

Что известно о Roshen

Корпорация Roshen входит в 30 крупнейших кондитерских производителей в мире. В корпорацию входят:

Киевская кондитерская фабрика;

Кременчугская кондитерская фабрика;

2 Винницкие кондитерские фабрики;

Винницкий молочный завод;

бисквитный комплекс в Борисполе Киевской;

Клайпедская кондитерская фабрика в Литве;

фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии;

производство Липецкой фабрики в России остановили 1 апреля 2017.

Компания производит 450 тысяч тонн продукции в год.