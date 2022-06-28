В России исчезнет пиво Guinness и водка Smirnoff

В международной корпорации Diageo сообщили, что будут постепенно выходить с российского рынка. Ожидается, что компания сократит свою деятельность в России в течение шести месяцев.

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После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс будет длиться около шести месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников,

– заявили в компании-производителе Diageo.

Diageo – крупнейший в мире производитель алкогольных напитков, которому принадлежат 8 из 20 самых популярных по объемам продаж мировых премиальных брендов алкогольных напитков. Вскоре из-за выхода Diageo с рынка оккупантов в России исчезнут следующие известные бренды:

Guinness

Captain Morgan

Johnnie Walker

J&B

Bell's

White Horse

Crown Royal

Seagram's

Smirnoff

Hennessy

Myers's

Don Julio

Baileys

Romana

Россия в полной изоляции

Российское военно-политическое руководство не отказалось от войны в Украине, за что простые россияне платят высокую цену. С каждым днем российский рынок покидает все больше компаний.

В частности, испанская компания Mango заявила, что не будет продолжать прямую деятельность в России. Магазины будут работать по франшизе, однако новые товары они больше не будут получать.

Также полностью выходит из России американский производитель спортивной одежды Nike. В компании приняли такое решение спустя три месяца после того, как приостановили деятельность в России.

Кроме того, Coca-Cola HBC прекратит производство и продажу Coca-Cola в России. В стране-агрессоре исчезнет и продукция других брендов Coca-Cola HBC. Речь идет об исчезновении с российских рынков Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воды BonAqua, соков "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другой продукции.

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