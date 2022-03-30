Российские дети продолжают лакомиться хорошим шоколадом, пока украинские – каждый день прячутся в холодных подвалах. Ведь всегда есть угроза погибнуть от снаряда, купленного за налоги от продажи сладостей Ritter Sport в России.

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Придумали себе оправдание

В компании объяснили, что приняли решение "не с легкостью". Однако якобы не могут остановить продажи в России. Вероятно, для Ritter Sport убийства тысяч мирных жителей соседней страны – недостаточная причина.

Производители сладостей сказали, что остановка экспорта привела бы к резкому прекращению производства. Поэтому пострадают фермеры, занимающиеся выращиванием и сбором какао.

Хорошие сладости для убийцы

"Защита фермеров" в этом случае – скорее прикрытие циничного заработка на территории тоталитарного государства. Ведь, как обычно, дело в деньгах, часто заменяющих любые ценности в корпорациях.

Россия это очень важный рынок для этого производителя шоколада. По данным СМИ, Ritter Sport доставляет туда 7% производимой продукции. Единственная санкция, на которую удосужились в компании "не инвестировать дальше на российский рынок и прекратить там рекламу".

Потому довольными остались не только "фермеры", но и российские солдаты. Они ведь, в паузе между обстрелами жилых кварталов, всегда могут насладиться печеньем Ritter Sport, которое купили еще дома.

Обратите внимание! Чистая прибыль компании составляет ориентировочно 430 миллионов евро в год. То есть в России они платят налоги примерно с 13 миллионов евро ежегодно.