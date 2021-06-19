Риск остаться без посылок из Китая растет: детали проблемы

Вспышка коронавируса на юге Китая привела к закупорке портов, которые имеют решающее значение для мировой торговли. Это привело к глобальному отставанию в перевозках, на устранение которого могут уйти месяцы.
Международные контейнерные терминалы в Янтянь это один из самых загруженных портов Китая и чрезвычайно важный порт для импорта и экспорта товаров из Китая в страны Европы и США.
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Хаос в мировой системе перевозок
Хаос начался в прошлом месяце, когда власти китайской провинции Гуандун, где расположены одни из крупнейших по объемам перевозок контейнерные порты мира, отменила авиарейсы, закрыла населенные пункты и приостановила торговлю вдоль побережья, чтобы взять под контроль стремительный рост количества случаев заболевания COVID-19. Это грозит дефицитом товаров из Китая в сезон праздничных покупок в конце года
Эффект домино
Перегрузка в Яньтяне перекинулось на другие контейнерные порты в провинции Гуандун. Все они расположены или в Шэньчжэне, или в Гуанчжоу, четвертом и пятом по величине комплексных контейнерных портах в мире. Эффект домино создает огромную проблему для мировой судоходной отрасли.
Задержка в Яньтяне вносит дополнительные сбои в и без того напряженную глобальную цепочку поставок, и ее основную морскую часть. Люди могут не найти на полках магазинов нужные им товары из Китая, когда будут покупать рождественские подарки в конце года,
– отмечает Питер Сэнд, главный аналитик по судоходству ассоциации судовладельцев Bimco.
По состоянию на четверг, согласно данным Refinitiv, более 50 контейнеровозов ожидали причаливания в Дельте Жемчужной реки в Гуандуне. Это наибольшее отставание от графика с 2019 года.
Перебои вызывают огромную обеспокоенность
Перебои в работе терминалов в Яньтяне вызывают огромное беспокойство. По последним оценкам Ларса Йенсена, генерального директора датской консалтинговой компании Vespucci Maritime, с конца мая порт не смог перевалить около 357 тысяч 20-футовых контейнеров. Это больше, чем общий объем грузов, пострадавших от шестидневного закрытия Суэцкого канала в марте.
Хотя работа порта Яньтянь восстановилась примерно на 70% от нормального уровня, однако ожидается, что на полную мощность он выйдет не раньше конца июня.
Резкий рост стоимости перевозок
Перегруженность портов южного Китая заставила крупные судоходные компании предупредить клиентов о задержке, изменения маршрутов и пунктов назначения судов, а также резкий рост тарифов.
Maersk – крупнейшая в мире контейнерная судоходная линия и оператор судов – на прошлой неделе сообщила клиентам, что суда могут задержаться в Яньтяне как минимум на 16 дней.
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Рост тарифов на перевозки – глобальная тенденция
По данным лондонской компании Drewry Shipping, тарифы на восьми основных маршрутах Восток-Запад резко выросли по сравнения с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший скачок цен произошел на маршруте из Шанхая в Роттердам (Нидерланды), которые вырос на 534% по сравнению с прошлым годом и составил более 11 000 долларов за 40-футовый контейнер.
Средние ставки на контейнерные перевозки из Китая в Европу достигли 11 352,33 доллара за контейнер – это самая высокая цена перевозок с 2017 года.
Перебои в доставке продолжаются
Кризис в Гуандуне усиливает нагрузку на и без того напряженную глобальную систему перевозок. В США, например, крупные порты вдоль побережья Калифорнии уже забиты контейнеровозами. В начале этой недели Национальная федерация розничной торговли призвала президента США Джо Байдена решить проблему пробок в американских портах.
Судоходная отрасль все еще ощущает последствия сбоя в работе Суэцкого канала в марте, когда судно Evergreen застряло и почти на неделю перекрыло один из самых принципиальных торговых маршрутов в мире.
Смотрите видео блокировки Суэцкого канала
Хрупкий баланс
Кризис в Гуандуне показывает, насколько хрупкой является глобальная цепь поставок. Пандемия посеяла хаос в прошлом году, когда из-за блокирования временно закрылись заводы и нарушился нормальный ход торговли. Сейчас, когда экономика оживает, поставщики испытывают трудности в связи с оживлением производства и дополнительным спросом со стороны потребителей.
Но этот рост спроса наталкивается на почти неизменные мощности контейнерных перевозок. Сокращение глобальных мощностей воздушных перевозок только усугубляет ситуацию.Скоро получаете диплом, но не можете найти работу из-за нехватки опыта? Разорвет этот круг неудач оплачиваемая стажировка по программе STARt Yourself от Киевстар. Среди направлений: техническое, финансы, IT, SMM, Digital, HR. Заполните заявку до 29 июня и начните свою карьеру уже сейчас.