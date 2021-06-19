Международные контейнерные терминалы в Янтянь это один из самых загруженных портов Китая и чрезвычайно важный порт для импорта и экспорта товаров из Китая в страны Европы и США.

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Хаос в мировой системе перевозок

Хаос начался в прошлом месяце, когда власти китайской провинции Гуандун, где расположены одни из крупнейших по объемам перевозок контейнерные порты мира, отменила авиарейсы, закрыла населенные пункты и приостановила торговлю вдоль побережья, чтобы взять под контроль стремительный рост количества случаев заболевания COVID-19. Это грозит дефицитом товаров из Китая в сезон праздничных покупок в конце года

Эффект домино

Перегрузка в Яньтяне перекинулось на другие контейнерные порты в провинции Гуандун. Все они расположены или в Шэньчжэне, или в Гуанчжоу, четвертом и пятом по величине комплексных контейнерных портах в мире. Эффект домино создает огромную проблему для мировой судоходной отрасли.

Задержка в Яньтяне вносит дополнительные сбои в и без того напряженную глобальную цепочку поставок, и ее основную морскую часть. Люди могут не найти на полках магазинов нужные им товары из Китая, когда будут покупать рождественские подарки в конце года,

– отмечает Питер Сэнд, главный аналитик по судоходству ассоциации судовладельцев Bimco.

По состоянию на четверг, согласно данным Refinitiv, более 50 контейнеровозов ожидали причаливания в Дельте Жемчужной реки в Гуандуне. Это наибольшее отставание от графика с 2019 года.

Контейнерные перевозки – основа глобальной торговли / Фото Bloomberg

Перебои вызывают огромную обеспокоенность

Перебои в работе терминалов в Яньтяне вызывают огромное беспокойство. По последним оценкам Ларса Йенсена, генерального директора датской консалтинговой компании Vespucci Maritime, с конца мая порт не смог перевалить около 357 тысяч 20-футовых контейнеров. Это больше, чем общий объем грузов, пострадавших от шестидневного закрытия Суэцкого канала в марте.

Хотя работа порта Яньтянь восстановилась примерно на 70% от нормального уровня, однако ожидается, что на полную мощность он выйдет не раньше конца июня.

Резкий рост стоимости перевозок

Перегруженность портов южного Китая заставила крупные судоходные компании предупредить клиентов о задержке, изменения маршрутов и пунктов назначения судов, а также резкий рост тарифов.

Maersk – крупнейшая в мире контейнерная судоходная линия и оператор судов – на прошлой неделе сообщила клиентам, что суда могут задержаться в Яньтяне как минимум на 16 дней.

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Рост тарифов на перевозки – глобальная тенденция

По данным лондонской компании Drewry Shipping, тарифы на восьми основных маршрутах Восток-Запад резко выросли по сравнения с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший скачок цен произошел на маршруте из Шанхая в Роттердам (Нидерланды), которые вырос на 534% по сравнению с прошлым годом и составил более 11 000 долларов за 40-футовый контейнер.

Средние ставки на контейнерные перевозки из Китая в Европу достигли 11 352,33 доллара за контейнер – это самая высокая цена перевозок с 2017 года.

Перебои в доставке продолжаются

Кризис в Гуандуне усиливает нагрузку на и без того напряженную глобальную систему перевозок. В США, например, крупные порты вдоль побережья Калифорнии уже забиты контейнеровозами. В начале этой недели Национальная федерация розничной торговли призвала президента США Джо Байдена решить проблему пробок в американских портах.

Судоходная отрасль все еще ощущает последствия сбоя в работе Суэцкого канала в марте , когда судно Evergreen застряло и почти на неделю перекрыло один из самых принципиальных торговых маршрутов в мире.

Смотрите видео блокировки Суэцкого канала

Хрупкий баланс

Кризис в Гуандуне показывает, насколько хрупкой является глобальная цепь поставок. Пандемия посеяла хаос в прошлом году, когда из-за блокирования временно закрылись заводы и нарушился нормальный ход торговли. Сейчас, когда экономика оживает, поставщики испытывают трудности в связи с оживлением производства и дополнительным спросом со стороны потребителей.

Но этот рост спроса наталкивается на почти неизменные мощности контейнерных перевозок. Сокращение глобальных мощностей воздушных перевозок только усугубляет ситуацию.