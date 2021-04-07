В столице Италии митинг против коронавирусных ограничений закончился столкновением с полицией. Участники акции пытались прорвать оцепление перед зданием парламента. С обеих сторон есть раненые

На акцию протеста 6 апреля собрались владельцы и работники ресторанов, других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров. Они выступали против введенных ограничений, которые могут навредить их бизнесу.

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Несколько десятков митингующих попытались прорвать оцепление перед зданием парламента и применили пиротехнику. Один из протестующих напоминал участника январского штурма Капитолия в США, ведь пришел в меховой шапке с рогами.

Не менее семи митингующих задержала полиция. Известно о двух раненых полицейских. По словам очевидцев, пострадали и сами протестующие.

Ситуация в Италии