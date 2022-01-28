По словам Брэнсона, лидеры бизнеса по всему миру с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских военных и техники на границе Украины. Миллиардер и его окружение убеждены, что война между Россией и Украиной будет иметь сокрушительные и ужасающие последствия .

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Брэнсон призвал мировой бизнес объединиться и поддержать Украину

Ричард Брэнсон напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина в отношении Украины стали очевидными для всего мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских лидеров бизнеса для мирного урегулирования отношений.

Сейчас, когда возник большой риск полномасштабной войны на европейской территории, каждому, по словам миллиардера, трудно скрыть свое раздражение : "Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?".

Для бизнес-лидеров настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется заплатить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема,

– подытожил Брэнсон.

Миллиардер также добавил, что международный частный сектор должен поддержать весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого. Брэнсон отметил, что война еще больше изолирует Россию и ее президента от мира и разрушит российскую экономику. Однако основное бремя агрессии будет нести, к сожалению, мирное население.

Это не тот конфликт, в котором президент Путин может одержать победу в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно волновать, каким будет будущее его собственной страны,

– подчеркнул миллиардер.

К слову, Ричард Бренсон считает, что и простые россияне когда-то поймут, что заслуживают лучшего, особенно если ситуация дойдет до неизбежного восстания украинцев, которые будут защищать свои дома, села и города. Это, по мнению бизнесмена, "вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане".