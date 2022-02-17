Организация получила название "Объединение резидентов Дія City" и уже создала свой сайт , где остальные компании-резиденты режима могут подать заявку на членство. Инициаторами альянса стали, в частности, такие компании как EPAM Ukraine, Sigma.Software, NiX Solution, Altexsoft и SoftServe.

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Зачем резидентам Дія City отдельный альянс

Проект Дія City создан как раз для того, чтобы предоставить IT-бизнесу специальные налоговые и правовые условия и защиту. Вместе с тем компании-резиденты осторожно относятся к участию в новом проекте, поэтому сейчас создают организацию, которая в случае споров будет отстаивать их права. Это может свидетельствовать о том, что IT-бизнес не видит достаточно гарантий от государства, или просто хочет иметь дополнительную и независимую "подушку безопасности".

Чтобы присоединиться к объединению, нужно заполнить небольшую анкету, где указать имя, контактные данные, название своей компании, а также вписать интересующие компанию вопросы в рамках работы режима Дія City. Членами организации может стать только тот IT-бизнес, который получил подтверждение статуса резидента от Минцифры.

Мы надеемся, что организация станет эффективным консолидирующим центром, который будет действовать на основе открытости и диалога всех участников,

– отметил глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк.