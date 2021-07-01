Ресторанный бизнес в Украине: какие форматы будут трендовыми в 2021 году
Источник:Retailers
Локдаун, карантин и жесткие ограничения негативно повлияли на ресторанную отрасль по всей Украине. В 2020 году, в частности, закрылось рекордное количество общественных заведений.
Несмотря на значительные потери, некоторые рестораны все же смогли адаптироваться к сложной ситуации – занялись доставкой или экспериментировали с форматами. Как ресторанный бизнес пережил прошлый год и чего ждать в ближайшее время – далее в материале.
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Причины закрытия ресторанов
В прошлом году украинский рынок существенно уменьшился: полностью перестали работать около 4 000 заведений. К примеру, в 2019 году этот показатель был меньше чем 1 000.
"Ресторанный консалтинг" провел опрос среди владельцев ресторанного бизнеса, чтобы узнать причины закрытия заведений, и обнародовал результаты:
- не договорились с арендодателями – 34%;
- накопили долги – 19%;
- изменили формат – 19%;
- не получили желаемого потока клиентов после локдауна – 17%;
- устали от своего бизнеса – 11%.
Какие форматы удержались на плаву
Те, кому удалось удержаться на рынке, являются представителями следующих категорий:
- Сетевые заведения – имеют больше финансовых возможностей, грамотный менеджмент и опыт преодоления кризисных ситуаций.
- Заведения с уникальным концептом – имеют постоянных клиентов, которые всегда возвращаются.
- Рестораны с услугами доставки, окошками выдачи и так далее – работали в период локдауна, и в некоторых случаях получили даже больше прибыли.
- Курортные форматы и летние площадки – выиграли благодаря открытым территориям и большим потокам внутренних туристов, которые не могли выехать за границу.
- Смешанные форматы – магазины-кафе, кафе в магазинах, кулинарные отделы.
Какие рестораны продолжили работать / Фото Pexels
Как будет развиваться ресторанная отрасль в дальнейшем
Прежде всего самыми активными на украинском рынке будут сетевые заведения, поскольку у них есть все финансовые и другие ресурсные возможности для системного развития. Особое внимание будет сконцентрировано на франчайзинговых проектах – они имеют меньше рисков для инвесторов.
Кроме этого, множество украинцев будут активно путешествовать внутри страны, поэтому еще большую популярность получат гостинично-ресторанные комплексы и зеленый туризм (отдых в экологически чистой, преимущественно сельской местности).
Не потеряют клиентов также смешанные форматы, в том числе АЗС с кафе, фуд-корты, заведения с дополнительными развлечениями и тому подобные.
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Тренды украинского ресторанного бизнеса 2021:
- моноформаты – устрицы, мидии, фалафель, хумус;
- здоровая пища – салатерии, вегетарианские заведения, рыбные концепты;
- пекарни и кондитерские;
- заведения азиатской кухни, в частности китайской, японской вьетнамской и тайской;
- крафтовые пивные рестораны и бары;
- современная украинская кухня;
- диджитализированные заведения с минимизированным контактным обслуживанием;
- рестораны итальянской кухни;
- стрит-кафе и кофейни с крафтовым кофе и тому подобное.
Что будет популярным в ресторанном бизнесе / Фото Pexels