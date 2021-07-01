Несмотря на значительные потери, некоторые рестораны все же смогли адаптироваться к сложной ситуации – занялись доставкой или экспериментировали с форматами. Как ресторанный бизнес пережил прошлый год и чего ждать в ближайшее время – далее в материале.

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Причины закрытия ресторанов

В прошлом году украинский рынок существенно уменьшился: полностью перестали работать около 4 000 заведений. К примеру, в 2019 году этот показатель был меньше чем 1 000.

"Ресторанный консалтинг" провел опрос среди владельцев ресторанного бизнеса, чтобы узнать причины закрытия заведений, и обнародовал результаты:

  • не договорились с арендодателями – 34%;
  • накопили долги – 19%;
  • изменили формат – 19%;
  • не получили желаемого потока клиентов после локдауна – 17%;
  • устали от своего бизнеса – 11%.

Какие форматы удержались на плаву

Те, кому удалось удержаться на рынке, являются представителями следующих категорий:

  1. Сетевые заведения – имеют больше финансовых возможностей, грамотный менеджмент и опыт преодоления кризисных ситуаций.
  2. Заведения с уникальным концептом – имеют постоянных клиентов, которые всегда возвращаются.
  3. Рестораны с услугами доставки, окошками выдачи и так далее – работали в период локдауна, и в некоторых случаях получили даже больше прибыли.
  4. Курортные форматы и летние площадки – выиграли благодаря открытым территориям и большим потокам внутренних туристов, которые не могли выехать за границу.
  5. Смешанные форматы – магазины-кафе, кафе в магазинах, кулинарные отделы.

Какие рестораны продолжили работать / Фото Pexels

Как будет развиваться ресторанная отрасль в дальнейшем

Прежде всего самыми активными на украинском рынке будут сетевые заведения, поскольку у них есть все финансовые и другие ресурсные возможности для системного развития. Особое внимание будет сконцентрировано на франчайзинговых проектах – они имеют меньше рисков для инвесторов.

Кроме этого, множество украинцев будут активно путешествовать внутри страны, поэтому еще большую популярность получат гостинично-ресторанные комплексы и зеленый туризм (отдых в экологически чистой, преимущественно сельской местности).

Не потеряют клиентов также смешанные форматы, в том числе АЗС с кафе, фуд-корты, заведения с дополнительными развлечениями и тому подобные.

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Тренды украинского ресторанного бизнеса 2021:

  • моноформаты – устрицы, мидии, фалафель, хумус;
  • здоровая пища – салатерии, вегетарианские заведения, рыбные концепты;
  • пекарни и кондитерские;
  • заведения азиатской кухни, в частности китайской, японской вьетнамской и тайской;
  • крафтовые пивные рестораны и бары;
  • современная украинская кухня;
  • диджитализированные заведения с минимизированным контактным обслуживанием;
  • рестораны итальянской кухни;
  • стрит-кафе и кофейни с крафтовым кофе и тому подобное.

Что будет популярным в ресторанном бизнесе / Фото Pexels