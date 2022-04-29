Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и другие: польский ритейлер LPP SA продает бизнес в России

Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA заявил о продаже бизнеса в России. Компания владеет такими известными брендами, как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Решение компании о полном и окончательном выходе с российского рынка было обнародовано в росСМИ, передает 24 канал. Ранее LPP ​​SA уже вводила ограничения по деятельности на территории страны-агрессора.

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Польская LPP SA продает свой бизнес в России

LPP SA, владеющая рядом известных брендов одежды, решила продать весь свой бизнес на территории России.

В настоящее время европейское руководство LPP осуществляет переговоры с потенциальными покупателями,

– говорится в заявлении компании.

Какие именно предприятия проявили интерес к российскому бизнесу польской компании, в заявлении ритейлера не указано.

К слову, в начале марта LPP SA заявила о закрытии всех своих магазинов в России. Компания отмечала, что последняя торговая точка на территории страны-агрессора полностью закроется 30 марта.

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Вместе с тем, компания перестала экспортировать свои товары и осуществлять новые инвестиции в Россию, продвигать сеть онлайн-продаж на территории страны-террориста. Такое решение польская LPP SA приняла на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Напомним, что о продаже российского бизнеса недавно также заявляли:

британский табачный гигант Imperial Brands;

производитель одноразовой посуды из Финляндии Huhtamaki;

британский производитель бытовой химии и медицинских средств Reckitt Benckiser и другие.

Тем временем российские оккупанты в Энергодаре заставляют местный бизнес проходить новую регистрацию. "Договариваться" об условиях ведения предпринимательской деятельности приходится с коллаборантом, самопровозглашенным "главой администрации" Андреем Шевчиком.

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