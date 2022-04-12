Репутация важнее мнимого нейтралитета, – Ермак о прекращении работы Nokia в России

Финская компания Nokia полностью вышла с рынка России из-за ее полномасштабной войны против Украины. К этому компания готовилась несколько недель.

Еще в начале полномасштабного вторжения России в компании заявили, что их дальнейшее присутствие на рынке страны-агрессора – невозможно. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал, заявив, что это хорошее решение.

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Так делает бизнес, для которого репутация важнее мнимый нейтралитет,

– заявил Ермак.

В 2021 году Nokia получила всего 2% от общего объема продаж. Компания является одним из крупнейших в мире производителей сетевого и коммуникационного оборудования. Последние несколько недель Nokia готовилась к полному выходу:

приостановили поставки;

остановили новые проекты;

переместили R&D деятельность за пределы России.

Запрет на технологии

Напомним, что в рамках пятого пакета санкций ЕС против России предусмотрен запрет на передачу технологий операторам связи, подконтрольным государству – "Ростелекому", Tele2 и "Транстелекому" и "Воентелекому". Ранее свою работу в России приостановила шведская технологическая компания Ericsson на неопределенный срок.

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