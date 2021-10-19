Что известно о новом миллиардере

Сюй Яньмин, председатель Zhuhai CosMX Battery, стал миллиардером после выхода его компании на IPO – компания разместила свои акции на Шанхайской фондовой бирже.

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В первый же день торгов, 15 октября, акции компании подорожали на 148%. В понедельник, 18 октября, акции продолжили рост и преодолевали еще 10% в цене, закрывшись на отметке 37,05 юаня. В результате стоимость акций, которыми владеет Сюй Яньмин, составила 1,1 миллиарда долларов.

Аккумулятор Zhuhai CosMX Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторов для ноутбуков, смартфонов и другой портативной электроники. Среди ее клиентов – Huawei, Xiaomi и HP.

Проблемы миллиардеров в Китае

Интересно, что Китай пополнил свой список миллиардеров во время, когда многие представители бизнеса переживают за свои позиции из-за политики власти.

Китайское правительство начало существенно ограничивать и контролировать технологические компании.

Досталось и предприятиям в сфере образования – по New Oriental Education сейчас проводят расследование.

Не стоит забывать, что Джек Ма, основатель Alibaba, на 3 месяца исчез после того, как публично раскритиковал власть и сейчас перестал вести публичную жизнь .

К тому же все это происходит на фоне вероятного финансового кризиса, который может принести с собой банкротстве одного из крупнейших застройщиков Китая компании Evergrande .

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