Renault ищет, как избавиться от доли в российском "АвтоВАЗе"

Французский автопроизводитель Renault покинул российский рынок. И сейчас ищет способ, как выйти из российской компании АвтоВАЗ, где он является главным акционером.

По источникам Bloomberg Renault рассматривает возможность передачи своей мажоритарной доли компании (68%) местному инвестору.

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Передать "АвтоВАЗ" своему партнеру по бизнесу – "Ростех", который владеет 32% акций, – Renault не удастся, поскольку российская компания под санкциями. Так что придется искать стороннего неподсанкционного инвестора.

Что известно об "АвтоВАЗе" Это самый крупный российский автопроизводитель. Выпускал жигули и нивы, а сейчас – автомобили Lada. В компании работают 45 тысяч человек.

Как Renault вышел из России

Накануне Renault под влиянием общественного давления заявил, что приостанавливает промышленную деятельность в стране. Отметим, что Renault – один из последних автопроизводителей, которые покинули рынок агрессора.

Для Renault Россия была самым большим рынком после собственного французского. Поэтому было очень важно, чтобы компания прекратила бизнес на крови, поскольку ее деятельность финансировала войну России против Украины.

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