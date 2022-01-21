Рекордный экспорт услуг и больше специалистов: как изменилась IT-индустрия Украины в 2021 году

За последние три года украинский IT-сектор вырос более чем вдвое. В 2021 году объем экспорта отечественных IT-услуг почти пересек отметку в 7 миллиардов долларов.

По итогам 2021 года, украинская IT-индустрия выросла на 36% против 2020 года и достигла отметки экспорта услуг в 6,8 миллиарда долларов. О таких данных свидетельствует исследование Ukraine IT Report 2021.

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Детали исследования

Доля экспорта украинских IT-услуг в 2021 году составила около 2,7% ВВП Украины. При этом 37% всех экспортных услуг страны – именно компьютерные.

Согласно результатам исследования, в украинской IT-индустрии задействовано 285 тысяч специалистов (против 244 тысяч в 2020 году). Чуть более 55 тысяч из них работают как наемные сотрудники, а остальные сотрудничают с компаниями через ФЛП.

Рынок труда

25% украинских IT-специалистов – женщины. В менеджменте компаний их больше – 32%. Около 80% всех работников в секторе IT – в возрасте от 18 до 32 лет.

По сравнению с соседними странами, Украина остается привлекательным IT-хабом, однако количество специалистов на душу населения в 2 – 4 раза меньше, чем в странах-соседях. При этом на ИКТ-специальностях учатся более 100 тысяч украинских студентов.

В 2022 – 2025 годах дипломы бакалавров по IT-специальностям получат около 80 тысяч человек. В 2021 году в IT пришло 40,6 тысячи специалистов из неформального образования и 16,9 тысячи – из профильных учреждений высшего образования. 82% компаний нанимают или планируют нанимать пришедших в IT из другой отрасли.

87% компаний в 2021 году пересмотрели зарплаты сотрудников, а типичный процент повышения заработка составил 8,5%. Активных IT-компаний на отечественном рынке в настоящее время насчитывается около 5 тысяч человек.

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Партнерство и налоги

Крупнейшими зарубежными партнерами украинских айтишников в 2021 году стали:

США;

Великобритания;

Швейцария;

Мальта;

Израиль;

Кипр и другие.

Прогнозируемо украинский IT-сектор заплатит за 2021 год около 23,5 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет.

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