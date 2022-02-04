Рекордные продажи и доходы с рекламы: Amazon отчиталась о финансовых результатах

Amazon обнародовала годовой финансовый отчет за 2021 год. Продажи в четвертом квартале выросли на 32%, а рекламный бизнес компании принес ей 31,2 миллиарда долларов.

Ранее Amazon не разглашала показатели своего рекламного бизнеса. Для сравнения, доходы Microsoft от рекламы в 2021 году превысили 10 миллиардов долларов, Snap – 4,12 миллиарда, а Pinterest – 2,58 миллиарда.

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Показатели Amazon

За год выручка компании выросла на 22%, до 469,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль – до 24,9 миллиарда долларов. В четвертом квартале динамика роста выручки составила 9%, достигнув отметки в 137,4 миллиарда, а чистая прибыль составила 14,3 миллиарда долларов.

При этом выручка Amazon от рекламы, хотя и велика по сравнению со многими другими техгигантами, составила лишь 7% от общей выручки. Вместе с тем реклама приносит ритейлеру гораздо больше денег, чем физические магазины и подписки, в том числе на Amazon Prime.

Конечно, реклама работает только в том случае, если мы делаем ее полезной покупателям. Когда мы создаем отличный опыт для клиентов, мы создаем лучшие результаты для брендов,

– прокомментировал рекламные показатели финансовый директор Amazon Брайан Олсавски.

Добавим, что прибыль от рекламы Amazon получает благодаря ее размещению в списках товаров, результатах поиска и на экранах планшетов Amazon Fire.

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