Рекордные инвестиции в космические компании: проекты привлекли более 10 миллиардов долларов

Нью-Йоркская венчурная компания Space Capital обнародовала отчет, в котором подсчитала частные инвестиции в космические проекты за третий квартал 2021 года. Всего в этом году в космические компании уже вложили 10,3 миллиарда долларов, что является рекордной суммой по сравнению с прошлыми годами.

В последний раз рекордным был 2020 год – тогда космические проекты получили в общей сложности 9,8 миллиарда долларов. В Space Capital отмечают, что ожидают усиленной активности инвесторов и в четвертом квартале этого года.

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Детали отчета Space Capital

В отчете Space Capital инвестиции в проекты компаний делятся на три категории:

инфраструктура;

дистрибуция;

применение.

В категории инфраструктуры анализируют непосредственно компании, которые строят космическое оборудование, в том числе спутники и ракеты. У предприятия, которые стали публичными через SPAC, и было инвестировано наибольшую часть денег в третьем квартале этого года.

Space Capital занимается мониторингом инвестиционного рынка в космические компании с 2012 года. Она отслеживает деятельность, которые за 10 лет привлекли в целоминвестиций.

Значительные инвестиции получили проекты компаний:

Rocket Lab;

Spire Global;

BlackSky;

Momentus;

Redwire.

Две крупнейшие сделки в третьем квартале 2021 года касаются космических компаний ORBCOMM (ее приобрели за 1,1 миллиарда долларов) и OneWeb, которая занимается спутниковым широкополосным доступом к интернету и привлекла 550 миллионов долларов.

Инвестиции в космические компании / Отчет Space Capital