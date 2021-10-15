Рекордные инвестиции в космические компании: проекты привлекли более 10 миллиардов долларов
Источник:Space Capital
Нью-Йоркская венчурная компания Space Capital обнародовала отчет, в котором подсчитала частные инвестиции в космические проекты за третий квартал 2021 года. Всего в этом году в космические компании уже вложили 10,3 миллиарда долларов, что является рекордной суммой по сравнению с прошлыми годами.
В последний раз рекордным был 2020 год – тогда космические проекты получили в общей сложности 9,8 миллиарда долларов. В Space Capital отмечают, что ожидают усиленной активности инвесторов и в четвертом квартале этого года.
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Детали отчета Space Capital
В отчете Space Capital инвестиции в проекты компаний делятся на три категории:
- инфраструктура;
- дистрибуция;
- применение.
В категории инфраструктуры анализируют непосредственно компании, которые строят космическое оборудование, в том числе спутники и ракеты. У предприятия, которые стали публичными через SPAC, и было инвестировано наибольшую часть денег в третьем квартале этого года.Справка. Space Capital занимается мониторингом инвестиционного рынка в космические компании с 2012 года. Она отслеживает деятельность 1 654 мировых компаний , которые за 10 лет привлекли в целом 231,2 миллиарда долларов инвестиций.
Значительные инвестиции получили проекты компаний:
- Rocket Lab;
- Spire Global;
- BlackSky;
- Momentus;
- Redwire.
Две крупнейшие сделки в третьем квартале 2021 года касаются космических компаний ORBCOMM (ее приобрели за 1,1 миллиарда долларов) и OneWeb, которая занимается спутниковым широкополосным доступом к интернету и привлекла 550 миллионов долларов.
Инвестиции в космические компании / Отчет Space Capital