В последний раз рекордным был 2020 год – тогда космические проекты получили в общей сложности 9,8 миллиарда долларов. В Space Capital отмечают, что ожидают усиленной активности инвесторов и в четвертом квартале этого года.
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Детали отчета Space Capital
В отчете Space Capital инвестиции в проекты компаний делятся на три категории:
- инфраструктура;
- дистрибуция;
- применение.
В категории инфраструктуры анализируют непосредственно компании, которые строят космическое оборудование, в том числе спутники и ракеты. У предприятия, которые стали публичными через SPAC, и было инвестировано наибольшую часть денег в третьем квартале этого года.
Значительные инвестиции получили проекты компаний:
- Rocket Lab;
- Spire Global;
- BlackSky;
- Momentus;
- Redwire.
Две крупнейшие сделки в третьем квартале 2021 года касаются космических компаний ORBCOMM (ее приобрели за 1,1 миллиарда долларов) и OneWeb, которая занимается спутниковым широкополосным доступом к интернету и привлекла 550 миллионов долларов.
Инвестиции в космические компании / Отчет Space Capital