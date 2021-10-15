В последний раз рекордным был 2020 год – тогда космические проекты получили в общей сложности 9,8 миллиарда долларов . В Space Capital отмечают, что ожидают усиленной активности инвесторов и в четвертом квартале этого года.

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Детали отчета Space Capital

В отчете Space Capital инвестиции в проекты компаний делятся на три категории :

инфраструктура;

дистрибуция;

применение.

В категории инфраструктуры анализируют непосредственно компании, которые строят космическое оборудование , в том числе спутники и ракеты. У предприятия, которые стали публичными через SPAC, и было инвестировано наибольшую часть денег в третьем квартале этого года.

Справка. Space Capital занимается мониторингом инвестиционного рынка в космические компании с 2012 года. Она отслеживает деятельность 1 654 мировых компаний , которые за 10 лет привлекли в целом 231,2 миллиарда долларов инвестиций.

Значительные инвестиции получили проекты компаний :

Rocket Lab;

Spire Global;

BlackSky;

Momentus;

Redwire.

Две крупнейшие сделки в третьем квартале 2021 года касаются космических компаний ORBCOMM (ее приобрели за 1,1 миллиарда долларов) и OneWeb , которая занимается спутниковым широкополосным доступом к интернету и привлекла 550 миллионов долларов .