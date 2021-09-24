Рекордные цены на газ оказывают давление на предприятия Европы: кто страдает больше всех

Рекордно высокие цены на природный газ негативно влияют на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов. Малые предприятия испытывают наибольшее давление, когда крупные и диверсифицированные эмитенты имеют больше возможностей для смягчения последствий.

Согласно предварительным прогнозам, цены на газ могут оставаться рекордно высокими до конца отопительного сезона, учитывая низкие запасы ресурса в европейских хранилищах. Проблема, по мнению экспертов, ускорит переход коммунального сектора к возобновляемым источникам энергии.

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Что известно о рекордно высоких ценах на газ

Рекордно высокие цены на газ в Европе являются следствием увеличения спроса, конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, а также дефицита предложения от российского "Газпрома" – крупнейшего поставщика Европы, который обеспечивает поставку около трети всего необходимого объема ресурса. 20 сентября, в частности, стоимость тысячи кубометров природного газа превысила 900 долларов США.

Рекордный рост цен на газ в Европе / Инфографика Fitch Ratings, Bloomberg

Какие отрасли страдают больше всего

Высокие цены на газ заставили нескольких британских поставщиков обратиться за государственной поддержкой, чтобы выполнить свои обязательства перед потребителями. Правительство Испании, в свою очередь, ввело налог для производителей низкоуглеродистой энергии с целью поддержки малых компаний.

Больше всего от рекордной стоимости природного газа пострадали производители удобрений, ведь ресурс является ключевым сырьем для изготовления аммиака. Несколько заводов этой отрасли в Европе сократили производство или временно прекратили свою деятельность. Наблюдается повышение цен на удобрения, ведь компании пытаются переложить расходы на потребителей.

Между тем производители сельскохозяйственных и пищевых продуктов непосредственно сталкиваются с проблемами дефицита удобрений и ростом цен. Это повлияет на повышение стоимости урожая в следующем сезоне. Компании по переработке мяса и производители газированных напитков, особенно в Великобритании, сталкиваются с дефицитом CO2, который является побочным продуктом производства аммиака и используется в производстве мяса и газированных напитков.