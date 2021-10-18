Netflix – это стриминговий сервис. То есть компания продает разрешение не на просмотр конкретного фильма или сериала, а месячную подписку на просмотр всей библиотеки видео. При этом у компании есть показатель, по которому измеряют, сколько денег приносит тот или иной проект. Так, по оценке, "Игра в кальмара" принесенное 891,1 миллиона долларов . То есть более чем в 40 раз больше, чем вложили.

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Важные цифры:

Около 132 миллионов человек просмотрели по крайней мере две минуты "Игры в кальмара" в течение первых 23 дней шоу. Это новый рекорд для Netflix. Перед тем статус самого популярного сериала сохранял "Бриджертон ы ".

ы 89% людей, которые начали смотреть сериал, посмотрели не менее 75 минут (более одного эпизода)

66% зрителей , или 87 миллионов человек досмотрели сериал за первые 23 дней.

В общем, люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр этого сериала.

Значение "Игры в кальмара" для Netflix

Сначала пандемия коронавируса играла на руку компании Netflix. Ведь все люди на карантине хотели себя чем-то занять, и одним из домашних развлечений как раз и были фильмы и сериалы. Однако впоследствии коронавирус начал создавать проблемы и для таких компаний как Netflix. Ведь пандемия не только держала людей дома, но и мешали снимать новые фильмы и сериалы.

Поэтому первая половина 2021 года была не самая благоприятная для компании. Зато сериал "Игра в кальмара" существенно улучшил ситуацию для Netflix, особенно в глазах инвесторов. Акции компании выросли почти на 7% с момента выхода "Игры в кальмара" 17 сентября. Капитализация компании составила 278,1 миллиарда долларов.

Мы считаем, что Netflix нашел обоснованную и прибыльную стратегию, пытаясь интернационализировать контент, и "Игра в Кальма" – идеальный пример,

– отметил Майкл Пахтер, аналитик Wedbush Securities.