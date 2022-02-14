Рекорд отрасли: в прошлом году каждые 4 часа открывался новый ресторан KFC

Владелец крупных сетей фастфудов Yum! Brands в прошлом году открыл 4,2 тысяч новых точек. Среди них – заведения под брендами KFC, Taco Bell и Pizza Hut.

Гендиректор Yum! Brands Дэвид Гиббс назвал такие темпы расширения рекордными для всей отрасли. По его словам, самый большой рост продемонстрировала сеть KFC, открыв более 2 400 новых ресторанов и закрыв при этом только около 400 старых.

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Рекордное расширение KFC на мировом рынке

В 2021 году новые рестораны KFC запускались каждые четыре часа. Учитывая остальные бренды Yum! Brands, новое заведение группы компаний появлялось на карте мира каждые два часа.

За 32 года работы в этом бизнесе я никогда не видел ничего подобного,

– прокомментировал гендиректор Yum! Brands Дэвид Гиббс.

Около 40% новых точек KFC при этом пришлись на рынок Китая. С учетом показателей закрытия заведений разных брендов, группа компаний увеличила количество ресторанов по всему миру до 53 тысяч.

Добавим, что в январе 2022 года Китайская ассоциация потребителей призвала клиентов KFC бойкотировать сеть. По мнению организации, рекламные акции бренда поощряют чрезмерное потребление и, как следствие, увеличивают производство пищевых отходов.

История сети ресторанов KFC: смотрите видео