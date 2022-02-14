Гендиректор Yum! Brands Дэвид Гиббс назвал такие темпы расширения рекордными для всей отрасли. По его словам, самый большой рост продемонстрировала сеть KFC, открыв более 2 400 новых ресторанов и закрыв при этом только около 400 старых.

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Рекордное расширение KFC на мировом рынке

В 2021 году новые рестораны KFC запускались каждые четыре часа . Учитывая остальные бренды Yum! Brands, новое заведение группы компаний появлялось на карте мира каждые два часа.

За 32 года работы в этом бизнесе я никогда не видел ничего подобного,

– прокомментировал гендиректор Yum! Brands Дэвид Гиббс.

Около 40% новых точек KFC при этом пришлись на рынок Китая . С учетом показателей закрытия заведений разных брендов, группа компаний увеличила количество ресторанов по всему миру до 53 тысяч .

Добавим, что в январе 2022 года Китайская ассоциация потребителей призвала клиентов KFC бойкотировать сеть . По мнению организации, рекламные акции бренда поощряют чрезмерное потребление и, как следствие, увеличивают производство пищевых отходов.