Рекомендации друзей или LinkedIn: как IT-специалисты ищут работу

14 декабря 2021 , 14:05
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Источник:

DOU

Большинство IT-специалистов ищут работу, руководствуясь рекомендацией друзей или коллег. Однако популярны и другие способы найти желаемое вакантное место.

В основном IT-специалисты следят за вакансиями, отзываются на них или общаются с рекрутерами, даже если не планируют менять работу.

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Как IT-специалисты ищут работу

Самыми популярными остаются рекомендации друзей и коллег. Однако доля LinkedIn и Djinni продолжает расти.

  • по рекомендации друга или коллеги – 23%,
  • LinkedIn – 20%,
  • Djinni – 19%.

Остальные способы пользуются меньшей популярностью.


Где и как IT-специалисты ищут работу / Инфографика DOU

К слову, среди IT-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, половина не прочь сменить ее, если им предложат что-то интересное.

IT-рынок Украины: интересные данные

  • По информации DOU, в 2021 году количество IT-специалистов в стране перевалило за 250 тысяч.
  • Компании опубликовали более 112 тысяч вакансий. С ростом количества вакансий снижалось и количество отзывов.
  • Согласно зарплатному опросу, более 5 тысяч долларов получают чуть больше 10% специалистов.
  • Самым комфортным городом для IT-специалиста стал Ивано-Франковск.

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Автор: Наталія Пристанська