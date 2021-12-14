В основном IT-специалисты следят за вакансиями, отзываются на них или общаются с рекрутерами, даже если не планируют менять работу.

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Как IT-специалисты ищут работу

Самыми популярными остаются рекомендации друзей и коллег. Однако доля LinkedIn и Djinni продолжает расти.

по рекомендации друга или коллеги – 23%,

LinkedIn – 20%,

Djinni – 19%.

Остальные способы пользуются меньшей популярностью.



Где и как IT-специалисты ищут работу / Инфографика DOU

К слову, среди IT-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, половина не прочь сменить ее, если им предложат что-то интересное.

IT-рынок Украины: интересные данные

По информации DOU, в 2021 году количество IT-специалистов в стране перевалило за 250 тысяч.

Компании опубликовали более 112 тысяч вакансий. С ростом количества вакансий снижалось и количество отзывов.

Согласно зарплатному опросу, более 5 тысяч долларов получают чуть больше 10% специалистов.

Самым комфортным городом для IT-специалиста стал Ивано-Франковск.

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