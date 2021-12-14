В основном IT-специалисты следят за вакансиями, отзываются на них или общаются с рекрутерами, даже если не планируют менять работу.
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Как IT-специалисты ищут работу
Самыми популярными остаются рекомендации друзей и коллег. Однако доля LinkedIn и Djinni продолжает расти.
- по рекомендации друга или коллеги – 23%,
- LinkedIn – 20%,
- Djinni – 19%.
Остальные способы пользуются меньшей популярностью.
Где и как IT-специалисты ищут работу / Инфографика DOU
К слову, среди IT-специалистов, которые сейчас работают и не ищут новую работу, половина не прочь сменить ее, если им предложат что-то интересное.
IT-рынок Украины: интересные данные
- По информации DOU, в 2021 году количество IT-специалистов в стране перевалило за 250 тысяч.
- Компании опубликовали более 112 тысяч вакансий. С ростом количества вакансий снижалось и количество отзывов.
- Согласно зарплатному опросу, более 5 тысяч долларов получают чуть больше 10% специалистов.
- Самым комфортным городом для IT-специалиста стал Ивано-Франковск.
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