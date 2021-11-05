Forbes оценил состояние Джека Ма в 41,5 миллиарда долларов, что на 24,1 миллиарда (37%) меньше , чем в прошлом году. Таким образом, ранее самый богатый человек Китая сейчас занимает лишь пятую строчку рейтинга.

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Почему Джек Ма потерял более трети своего состояния

Состояние Джека Ма снизилось после того, как власти Китая отменили выход на IPO финтех-стартапа Ant Group, а компанию Alibaba весной оштрафовали на рекордные 2,8 миллиарда долларов . После этого бизнес-детище миллиардера впервые за шесть лет закончило квартал с убытком.

За год Alibaba потеряла в общей сложности 344 миллиарда долларов рыночной капитализации, в то время как IPO Ant Group могло стать крупнейшим в истории.

Обновленный рейтинг самых богатых бизнесменов Китая 2021 года

Состояние нового лидера рейтинга Чжун Шаньшаня Forbes оценивает в 65,9 миллиарда долларов . Разбогатеть миллиардеру удалось благодаря росту потребительского спроса в Китае и удачным инвестициям в фармацевтическую компанию Beijing Wantai Biological Pharmacy – ее акции в октябре этого года стоили на 76% больше , чем в 2020 году.

Более чем вдвое за год выросло состояние основателя ByteDance Чжана Имина – с 27,7 миллиарда до 58,4 миллиарда долларов . Компания владеет социальной сетью TikTok.

Наиболее удачным 2021 год стал для председателя совета директоров Contemporary Amperex Technology Робина Цзена. Его состояние выросло в 2,5 раза – до 50,8 миллиарда долларов , что позволило миллиардеру занять третье место рейтинга.

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