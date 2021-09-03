Рейтинг самых лучших городов Украины для бизнеса: какие населенные пункты возглавляют список
Источник:Investory
В Украине назвали города с лучшим бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением. В тройку лидеров вошли Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов.
В рамках исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины 2021" опросили 7 454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, среди которых 3 735 предприятий юридических лиц и 3 719 физических лиц. В рейтинг вошли 45 городов – 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысячи человек.
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Рейтинг самых благоприятных городов для бизнеса
|Место
|Город
|Индекс конкурентоспособности
|1
|Хмельницкий
|67,65
|2
|Ивано-Франковск
|65,41
|3
|Львов
|64,75
|4
|Мукачево
|64,61
|5
|Бахмут
|64,55
|6
|Тернополь
|64,47
|7
|Винница
|63,75
|8
|Мариуполь
|62,27
|9
|Александрия
|62,22
|10
|Мелитополь
|61,02
В 10 лучших не попал Чернигов, заняв 11 место с индексом 59,96. Украинская столица – Киев – заняла лишь 30 место с индексом 50,27 балла из 100 возможных.
Компоненты оценки индекса
Индекс составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов:
- создание бизнеса;
- доступ к публичному имуществу;
- прозрачность и открытость данных;
- стоимость соблюдения законодательства;
- налоги и сборы;
- неформальные платежи и уровень коррупции;
- безопасность ведения бизнеса;
- лидерство городской власти;
- ресурсы для развития и поддержка инноваций.
Добавим, что в прошлом году Киев в рейтинге конкурентоспособности городов занял 21 место из 24 возможных. Тогда тройка лидеров была такой же, как и в этом году, а пятерку закрывали Винница и Тернополь.