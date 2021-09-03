В рамках исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины 2021" опросили 7 454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, среди которых 3 735 предприятий юридических лиц и 3 719 физических лиц. В рейтинг вошли 45 городов – 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысячи человек.

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Рейтинг самых благоприятных городов для бизнеса

Место Город Индекс конкурентоспособности 1 Хмельницкий 67,65 2 Ивано-Франковск 65,41 3 Львов 64,75 4 Мукачево 64,61 5 Бахмут 64,55 6 Тернополь 64,47 7 Винница 63,75 8 Мариуполь 62,27 9 Александрия 62,22 10 Мелитополь 61,02

В 10 лучших не попал Чернигов, заняв 11 место с индексом 59,96. Украинская столица – Киев – заняла лишь 30 место с индексом 50,27 балла из 100 возможных.

Компоненты оценки индекса

Индекс составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов:

создание бизнеса;

доступ к публичному имуществу;

прозрачность и открытость данных;

стоимость соблюдения законодательства;

налоги и сборы;

неформальные платежи и уровень коррупции;

безопасность ведения бизнеса;

лидерство городской власти;

ресурсы для развития и поддержка инноваций.

Добавим, что в прошлом году Киев в рейтинге конкурентоспособности городов занял 21 место из 24 возможных. Тогда тройка лидеров была такой же, как и в этом году, а пятерку закрывали Винница и Тернополь.