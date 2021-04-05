Рейтинг 30 лучших стартапов Украины в 2021 году
В рейтинг Forbes вошли технологические компании с украинскими корнями. Совокупная оценка участников списка превышает 9 миллиардов долларов.
Источник:Forbes
Какие компании попали в список
В пятерку лучших попали:
- Gitlab – компания в области разработок. Имея штат более чем 1300 людей, полностью работает удаленно. В планах компании – выход на биржу.
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- Grammarly предлагает сервис для проверки правописания и помогает правильно строить коммуникацию благодаря алгоритмам – оценивает интонацию, четкость высказываний, дает контекстуальные подсказки. Количество клиентов достигает 30 миллиона человек ежедневно.
- Ajax Systems разрабатывает умные устройства, в частности датчики безопасности. Сегодня это большая хардверная компания с тремя R&D-подразделениями и двумя заводами в Киеве.
- People.ai предлагает клиентам CRM-системы, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы. За время пандемии количество клиентов стартапа выросло на 245%.
- Restream – стриминговий сервис, который позволяет пользователям одновременно транслировать видеоконтент на несколько платформ и соцсетей, включая Facebook, YouTube, Twitch, Mixer и LinkedIn. Стартап имеет не менее 2,5 миллиона пользователей из 90 стран.
Интересные факты о рейтинге
- Совокупная оценка участников списка превышает 9 миллиардов долларов.
- Всего компании из списка получили не менее 1,15 миллиарда долларов инвестиций. Лишь несколько стартапов обошлись без инвесторов.
- Большинство участников рейтинга – компании в возрасте от четырех лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках продукт, что работает, и наращивая ключевые бизнес-показатели.
- Самый молодой участник рейтинга – Финтех-компания UPSWOT, она запустилась в конце 2019 года.
- Совокупный штат компаний из списка достигает 5000 человек.
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