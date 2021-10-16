Alitalia была одной из старейших авиакомпаний Европы – осуществляла регулярные рейсы в течение 74 лет . Из-за банкротства перевозчика, на его смену придет Italia Transport Aereo (ITA) , однако никакого экономического наследства от предшественника перенимать не будет.

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Что известно об авиакомпании Alitalia

Alitalia основана в 1946 году. Компания была убыточной и находилась на грани банкротства в течение многих лет. В течение последнего десятилетия правительство Италии понесло более 1,3 миллиарда евро убытков , поддерживая деятельность авиаперевозчика.

В 2017 году в компании ввели режим чрезвычайного управления . Окончательное решение об объявлении банкротства и прекращении деятельности приняли на фоне локдаунов , вызванных пандемией COVID-19.

Новый игрок на авиарынке

С 15 октября полеты начала осуществлять созданная в процессе реорганизации компания Italia Transport Aereo. Она получила в наследство парк с 52 самолетов , при этом планирует сократить количество работников почти на 75% –с 10 тысяч до 2,8 тысячи человек.