"Рейдерские приемы не пройдут": суд убрал Корбана из перечня совладельцев "Цитруса"

В "Цитрусе" заявили, что по решению суда бизнесмена Геннадия Корбана исключили из списка совладельцев юрлица "ЗТ-Инвест". Также в компании подчеркнули, что сейчас 2022 год, и "рейдерские приемы с 90-х не пройдут".

Геннадий Корбан исчез из перечня совладельцев юрлица сети магазинов электроники "Цитрус" – ООО "ЗТ-Инвест". Об этом сообщила пресс-служба ритейлера со ссылкой на данные Единого реестра юридических лиц.

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Деление "Цитруса"

Информация о владельцах ООО "ЗТ-Инвест" вернулась к прежнему состоянию. Владельцами компании в двух равных долях сейчас указаны Григорий Топал и Дмитрий Зинченко. Именно у Зинченко Корбан якобы купил 50% юрлица в начале 2021 года.

Мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что гражданин Корбан никогда не имел и не имеет никакого отношения ни к одной компании группы "Цитрус", а сегодня это решение было выполнено,

– говорится в сообщении "Цитруса".

В решении суда говорится, что совладелец "ЗТ-Инвест", желающий продать свою долю, сначала обязан предложить ее другим участникам общества. Только в ситуации, если ни один из бизнес-партнеров не выскажет намерения приобрести эту долю, она может быть приобретена сторонним лицом.

Что происходит в компании "Цитрус": коротко

В марте 2021 года Корбан якобы приобрел 50% в одном из юрлиц сети "Цитрус" – ООО "ЗТ-инвест".

В компании заявили, что бизнесмен приобрел часть компании скрытым путем и подали иск в суд с целью пересмотреть законность такого приобретения.

Позже Корбан заявлял, что планирует заняться оптимизацией компании. В частности, хотел перенести юридический адрес "Цитруса" из Одессы в Днепр.

Однако в компании утверждали, что покупка доли не дает права предпринимателю односторонне менять что-либо.

10 января Хозяйственный суд Киева запретил ООО "ЗТ-Инвест" пользоваться торговой маркой и доменным именем "Цитруса".

Через несколько дней сайт сети магазинов перестал работать.

Текст сообщения компании "Цитрус":

Около года назад Геннадий Корбан заявил о получении 50% доли компании Цитрус. Как вы уже знаете, это безосновательное вранье с целью манипуляции умами читателей. Мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что г-н Корбан никогда не имел и не имеет никакого отношения ни к одной из компаний группы Цитрус, а сегодня это решение было выполнено:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/99859978

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102295437

Теперь, читая очередные статьи по заказу "рейдера на пенсии", можете не сомневаться в реальных намерениях г-на Корбана. С самого начала г-н Корбан искажал информацию, очернял репутацию Цитруса и обманывал своих читателей. Более того, используя материальные и административные ресурсы, в это шоу были привлечены определенные средства масс-медиа. Кстати, у Плинского на подтанцовке есть определенный тембр голоса. Вся схема и целые попытки рейдерского захвата компании более подробно были рассказаны нами в предыдущей публикации. Сейчас 2022 год и рейдерские приёмы с 90-х не пройдут, но признаемся честно: это отнимает у нас много сил.