Регуляторы Китая просят DiDi уйти с биржи США

Управление по вопросам киберпространства Китая попросило сервис такси DiDi разработать план выхода с Нью-Йоркской биржи Nasdaq. Причиной называют беспокойство в возможной утечке конфиденциальных данных.

Это происходит после того, как власти Китая открыли антимонопольное расследование против DiDi, из-за чего компания потеряла большую долю доходов. Теперь план выхода с биржи должно утвердить то самое коммунистическое правление страны.

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Выход китайской компании из биржи Нью-Йорка

Среди вариантов делистинга DiDi с американской биржи – прямая приватизация или размещение акций в Гонконге. В случае приватизации компании она будет вынуждена выкупить акции у инвесторов как минимум по ценам размещения на IPO, что на 72% превышает актуальную рыночную стоимость.

Если компания согласится на первый вариант, это может повлечь за собой судебные иски акционеров, а в случае размещения в Гонконге, акции будут предлагать по сниженной стоимости.

По оценкам издания Bloomberg, беспрецедентное требование китайских регуляторов о выходе DiDi с биржи США может лишь ухудшить отношение инвесторов к политике Китая касательно компаний IT-сектора.

Напомним, что компания DiDi недавно получила свидетельство о регистрации торговой марки от Укрпатента. Это означает, что китайский сервис такси в скором времени может появиться в Украине.