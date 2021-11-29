Регулятор Великобритании будет блокировать сделку Meta о покупке Giphy

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании намерено блокировать сделку Meta о покупке онлайн-платформы Giphy за 315 миллионов долларов. Такой шаг может стать первым прецедентом в истории, когда государственный регулятор вмешался в поглощение техгигантом более мелкой компании.

Британское управление приступило к расследованию сделки о покупке Giphy еще в июне прошлого года. В августе структура постановила, что Meta (ранее известная как Facebook) должна продать Giphy до 1 декабря из-за проблем с конкуренцией на рынке.

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Meta может не купить Giphy

По данным Управления по вопросам конкуренции Великобритании, Meta контролирует от 40 до 50% рынка медийной рекламы в стране. Giphy предлагала платную рекламу в США, так что приобретение сервиса Meta потенциально могло бы расширить влияние компании на маркетинговом рынке Великобритании.

Мы не согласны с предварительными выводами регулятора. Слияние компаний отвечает интересам людей и предприятий Великобритании. Мы продолжим сотрудничество с управлением, чтобы развеять ошибочное представление, что сделка якобы вредит конкуренции,

– заявили в Meta в августе.

К слову, в октябре 2021 года регулятор Великобритании оштрафовал Meta на 50,5 миллиона фунтов стерлингов из-за того, что компания нарушила требования по процедуре покупки Giphy во время расследования.

Напомним, ранее европейские регуляторы уже штрафовали американских техгигантов по результатам антимонопольных расследований. Так, компании Amazon и Apple вынуждены заплатить 200 миллионов евро в государственный бюджет Италии из-за нарушения условий здоровой конкуренции.