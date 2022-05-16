Такую информацию сообщает турецкое издание Yeni Safak. FLO Retailing развивает бренды Lumberjack, Reno, Polaris.

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Отмечается, что владелец FLO принял решение сменить названия магазинов, однако бренд Reebok решил сохранить.

Холдинг FLO Retailing подписал соглашение с Reebok, согласно которому он получил лицензионные права Reebok в Турции и 12 странах.

Мы гордимся тем, что подписываем это соглашение не только от имени нашей компании, но и от нашей страны. Нелегко получить права на дизайн и производство такого бренда как Reebok, но нам это удалось,

– заметил генеральный директор FLO Retailing Бурак Овюнч.

По его словам, значение Турции на мировом рынке выросло из-за глобального кризиса поставок и проблем производства в Китае. Он уверен, что аналогичные сотрудничества будут продолжаться и с другими брендами.

Напомним, что в марте этого года компания Authentic Brands Group заморозила деятельность на российском рынке из-за полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

Стоимость российских магазинов Reebok оценивается в 22,5 миллиона долларов. Однако не исключено, что американская компания получит хотя бы треть из этой суммы.

Напомним, что летом 2021 года корпорация Adidas приняла решение продать бренд кроссовок Reebok за 2,5 миллиарда долларов. Обратите внимание, что это на 1,3 миллиарда долларов меньше, чем сумма, которую компания заплатила за бренд в 2006 году, чтобы конкурировать с Nike. Новым владельцем бренда Reebok стал конгломерат Authentic Brands Group.

Какие иностранные компании покинули российский рынок: последние новости

Американская компания Sylvamo Corporation ушла с рынка страны-агрессора. Sylvamo Corporation – один из крупнейших мировых производителей офисной бумаги, в частности под брендом SvetoCopy.

Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA продает бизнес в России. С уходом компании такие известные бренды как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay исчезнут из торговых центров России.

Жевательные мишки отныне будут сниться россиянам, потому что известная немецкая компания Haribo прекратит поставлять продукцию в Россию. Об этом компания заявила в письме российским бизнес-партнерам от 29 апреля.

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